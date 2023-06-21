Se anticipa Morena a elecciones 2024

De manera muy anticipada se adelantó Morena a las elecciones 2024 pues hay camiones del servicio público que circulan con una foto del Presidente Andrés Manuel López Obrador al levantar la mano a Claudia Sheinbaum.



Lo anterior, como una clara evidencia de que el partido Morena avala por “luz verde” de AMLO la aspiración de la ex jefa de Gobierno Sheinbaum quien aceptó buscará la candidatura de su partido para las elecciones del próximo año.

Esta promoción electoral llama mucho la atención, luego que a menos de un mes que se llevaron a cabo las elecciones en Coahuila, ya comienza el “destape” de lo que a nivel nacional llaman “las corcholatas”.

En la esquina de la Avenida Ciudad Deportiva en la intersección que hace con la Avenida Los Reyes y la calle Cuauhtémoc, se apreció a una combi de la Ruta de la Mayo circulando con esta fotografía.