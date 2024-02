Se apaga esperanza para obreros de Altos Horno

Trabajadores de Altos Hornos de México cada vez ven más lejana la posibilidad de que la empresa acerera se reactive, debido a la situación económica y la información que sale día a día.

Esta semana se informó del corte de energía eléctrica de AHMSA por el incumplimiento en el pago a CFE, por lo que de nueva cuenta se suspendió el suministro, así como también se dio a conocer la venta de NASA filial de Altos Hornos.

Alfredo Reyna Saavedra, trabajador de Planta Dos de AHMSA indicó que cada vez se ve más complicada la situación de la empresa y lejos de dar confianza, la información que se da genera desanima a los trabajadores.

"No se ve nada claro, en realidad cada que sale una nota, en lugar de alentar a la gente, cae el ánimo, a pesar de las notas sobre que pronto (Alonso) Ancira saldrá de la empresa, pero mientras no sea algo verídico no lo vamos a creer".

Comentó que a lo largo de este año han surgido muchas versiones de la salida de Ancira, de la llegada de nuevos inversionistas, de la inyección de capital, y la gente confía en que la empresa vuelva a producir, sin embargo, han sido mentiras o cortinas de humo las que han surgido en estos meses.

Mencionó que la venta de NASA, es resultado de la situación de Altos Hornos de México, la falta de recursos, y esto únicamente vendrá a generar más desempleo en la región y más problemas para las familias y la comunidad de la región Centro.