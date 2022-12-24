Se arrebatan bolillos en súper mercados

MONCLOVA., COAH.- Compras de pánico y último son las que realizaron cientos de monclovenses quienes abarrotaron los principales centros comerciales para adquirir las últimas compras para la cena de Navidad.

Desde temprana hora una gran cantidad de personas se congregaron en las diferentes tiendas de este municipio adquiriendo de último minuto regalos y alimentos así como todo lo necesario para preparar la cena de Navidad siendo en la mayoría de los casos las compras de pavos así como carne de pollo y puerco para preparar tamales.

Las personas se congregaron sobre todo en el área de panadería donde el pan bolillo fue el alimento más socorrido del día toda vez que las personas llevaban incluso por cientos este alimento que se utiliza para acompañar los diferentes platillos de la cena de nochebuena.

Es importante señalar que los comercios anunciaron el cierre temprano el día de ayer, por esa razón la gente acudió a adquirir los últimos artículos para su festejo navideño desde la hora de apertura, esto con la intención de evitar aglomeraciones en las horas previas a la cena de Navidad.

Cabe mencionar que los artículos más vendidos fueron las carnes, pan, carbón, refrescos, desechables, cervezas y todo tipo de artículos que serían utilizados en la cena del día de ayer.