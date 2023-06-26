Se ‘atora’ en puente en pleno Pape

MONCLOVA COAH.-Un camión proveniente de la ciudad de Monterrey, Nuevo León quedó atorado en uno de los puentes del Bulevar Harold R. Pape, luego que el conductor no midiera la altura de la caja, la cual transportaba comida rápida.

El percance vial de un camión de la empresa Pacific Star que transporta comida rápida congelada se registró cerca de las 11:30 de la mañana en la parte de abajo del puente ubicado a la altura del Seguro Social sobre el bulevar Pape.

El joven que conducía fue identificado Guadalupe Gutiérrez, de la ciudad de Monterrey, quien viajaba con dos compañeros relataron que apenas habían llegado a esta ciudad para abastecer de mercancía a los establecimientos de comida rápida, pero al intentar retornarse por debajo del puente provocó que el camión quedará prensado con la viga del mismo, quedando casi recostado.

Por tal motivo pidieron el auxilió de las autoridades ya que la unidad estaba por volcar, por lo que los elementos de Control de Accidentes solicitaron dos grúas para lograr extraerlo sin que volcara y resultará dañado el camión.

Finalmente tras realizar varias maniobras el personal de grúas logró sacarlo y posteriormente la unidad pesada fue remolcada al corralón de Frontera, mientras que el seguro resolvía la situación en las instalaciones de Seguridad Pública.