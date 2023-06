Se autoemplea la señora de los pays

La difícil situación económica que se vive actualmente ha impulsado a muchos hombres y mujeres a buscar la manera de auto emplearse y de esa manera ayudar a la manutención de sus familias, una de estas mujeres es la señora Alma González, quienes desde muy temprana hora se levanta para preparar los ricos pays de queso y de piña, que sale a vender tres veces por semana en la colonia Mezquital del Valle.

Apoyada por su familia, la señora Alma se levanta a las 6 de la mañana para comenzar la preparación de los deliciosos pays que ya son famosos en el sector, pues la gente que le compra la ve desde lejos caminar bajo el imperante sol de Monclova con la única intención de trabajar para ayudar en los gastos de la casa.

1 / 2 La señora Alma González es una muestra de que cuando se quiere, se puede y hoy en día es una emprendedora que en unión con su familia, salen adelante en estos tiempos difíciles. 2 / 2 Esta es la canasta que tres veces al día la señora Alma llena de pays hechos con mucho amor para vender en el Mezquital del Valle. ❮❯

Fue la situación que aqueja a cientos de familia lo que impulsó a la señora Alma a emprender su negocio familiar, cuyos productos han tenido gran aceptación entre los habitantes de colonias Aledañas, quienes cariñosamente la han bautizado como "La señora de los Pays", quien los prepara con sus habilidosas manos y con mucho, mucho amor.

Alma menciona que cuando la situación económica se pone difícil, los matrimonios y las familias deben buscar la forma de salir adelante y tomados de la mano de dios buscar alternativas que les ayuden a sacar recursos económicos diarios, lo cual hace durante la semana, asegurando que vende aproximadamente 30 pays diarios.

"Ante las dificultades económicas uno debe de tomar fuerza y buscar la forma de salir adelante, en mi caso dialogué con mi familia para que me apoyaran y conformamos este pequeño negocio familiar que está hecho con el corazón y con el que gracias a dios hemos logrado salir adelante en estos tiempos difíciles".

"La señora de los Pays" menciona que cuando algo se planea y se ejecuta en familia, las cosas salen bien y gracias a estas ventas ha logrado disminuir el estrés que se vive por la situación de empresas locales donde los salarios no son suficientes o donde simplemente son inexistentes.

Todo sale bien cuando se hace en familia, con dios por delante y con mucho esfuerzo, yo lo que le pongo a mis pays son buenos ingredientes pero sobre todo amor y mucho corazón para que sean del gusto de la gente, gracias a dios ya me buscan y me reconocen y eso me da mucha felicidad porque significa que estoy haciendo las cosas bien.

Si usted quiere apoyar el emprendimiento de la señora Alma y adquirir sus ricos pays, puede llamar al 8661427951 donde con gusto lo van a atender, entregándole un producto de calidad preparado con mucho amor.