Se blinda SIMAS contra apagones

El Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento se prepara para evitar interrupción de la energía eléctrica en los pozos, por los problemas que se han registrado en las líneas de CFE por la sobrecarga de energía.

Durante esta semana se tuvo la interrupción del suministro de energía en diferentes sectores de la región, por la sobrecarga que se tuvo por el alto consumo de energía debido a las altas temperaturas.

Es por ello y con el fin de evitar que el suministro de agua se vea interrumpido por una falla en la energía, SIMAS realiza una inversión de más de 1.8 millones de pesos en la instalación de un corta cuchilla triple de disparo.

Abel de Luna Romo, Subgerente del Área Técnica informó que con este dispositivo evitará el corte de energía en los pozos y se garantiza el abasto de agua a la población durante esta temporada de calor.

Indicó que durante los últimos días se registraron variaciones de voltaje debido a la demanda que se tuvo por las altas temperaturas, por lo que se tomó decidió realizar esta inversión para prevenir cortos.

Cuando se interrumpe el servicio, tardan en reestablecerlo debido a que tienen que esperar que acuda personal de CFE a levantar las cuchillas, pero este sistema restablecerá la energía de manera automática.

“Ahorita lo que hicimos fue instalar un corta circuito fusible de triple disparo, que en caso de interrupción momentánea se cae la cuchilla y automáticamente entra una segunda, por lo que ya no tenemos que ir a reestablecer, eso acorta el tiempo en que los equipos están fuera debido a esos fenómenos”.

El sistema se instaló en la línea que abastece los pozos de captación de pozuelos, en donde se encuentran 11 pozos, lo que permitirá disminuir el tiempo en que los equipos estén fuera de operación.