Se buscará regular a empresas chinas

Mediante una demanda civil ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos se buscará que las empresas chinas que se instalen en la región centro, regulen y tomen medidas al manejar materiales peligrosos para los trabajadores.

Jorge Luis Pérez Soto estuvo expuesto a radiación ionizante al verificar las piezas de las bolsas de aire de los automóviles, durante años trabajo en dicha área para Joyson Safety System, pero al detectarse los primeros síntomas de cáncer, la empresa le dio la espalda y lo despidió.

Contactó a Heram Consultores Jurídicos, su abogado Armando Hernández Molina, señaló que el problema son los directivos que son los que manejan la empresa y que han mencionado que harán lo que sea y lo que cueste para no indemnizarlo.

Al no tener la empresa los cuidados necesarios para el manejo de los materiales altamente cancerígenos, es que interpondrán una demanda civil ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos pues se requieren de empresas socialmente responsables de sus trabajadores.

Señaló que no solo Jorge puede ser el perjudicado sino muchas más personas, por eso se busca dejar un precedente para que las autoridades tomen ciencia y se regule debidamente las empresas chinas que se quieren instalar en la región centro, que cumplan con las normas.

Mencionó que saben que no será una lucha fácil pero esperan que pueda ser el parte aguas de un mejor futuro, que las autoridades obliguen a las empresas a trabajar de forma correcta y brinden elementos de seguridad adecuados.

"La empresa señaló que si esto salía a la luz pública habría consecuencias por porque anteriormente le hicieron firmar unos documentos por lo delicado del tema y materiales, es por eso que mi cliente pidió que lo apoyaran para irse a checar y le fincaron un despido injustificado cuando no firmo ninguna carta de renuncia".

Explicó que cuando Jorge regresó de Monterrey luego de hacerse los análisis no le permitieron ingresar a la empresa y no le regresaron las cosas que se quedaron en su oficina, su tarjeta de acceso estaba invalidada y solo le dijeron "no se podía hacer nada y le hiciera como quiera".

La próxima audiencia es el 23 de agosto del 2023 a las 10:00 de la mañana en el Centro de Justicia Laboral por despido injustificado, donde su abogado exigirá que se haga justicia por los derechos que fueron violados.