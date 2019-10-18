Se cambia de escuela ‘Rey del pack’

Fernando Ricardo García Polendo, el Rey del “Packs”, decidió dejar los estudios en la Facultad de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, y ahora estudia en la Universidad Politécnica Monclova Frontera, donde alegó que era de los mejores investigadores y que en la Fime no lo entendieron.

En el mes de marzo, Salvador Hernández Vélez, rector de la Universidad Autónoma de Coahuila, comentó que Fernando Ricardo estaba “separado” de la facultad hasta que concluyera el proceso judicial que se inició en su contra por la difusión y venta de fotografías íntimas de cientos de mujeres en la región centro.

La mañana de ayer, Carlos Talamantes el director de FIME indicó que estaban esperando la resolución del juez para regresar a la escuela, pero no fue posible porque se portó de forma altanera con la autoridad y le hicieron muy largo el proceso perdiendo un año de estudios.

“Él dijo que no iba a esperar la resolución y decidió irse a otra universidad, al empezar este semestre esperaba que viniera a tocar la puerta pero una amiga de él me dijo que se iban los dos a la Universidad Politécnica. La directora si los recibió aunque no sé si conozca todo el antecedente que tiene el joven”.

Señaló, no cree que Fernando Ricardo le haya mencionado a Esra Cavazos del Bosque sobre su proceso judicial por la venta de los “packs”.