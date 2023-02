Se celebró ayer el Día de las Amantes

MONCLOVA., COAH.-Hoy 14 de febrero se celebra el día del amor y la amistad donde un alto número de personas celebran tanto las relaciones amorosas como las de amigos, siendo la fecha un pretexto idóneo para salir, festejar, tomarse fotos y presumir en redes sociales los regalos, detalles y proposiciones realizadas en esta fecha por el ser amado, sin embargo ayer 13 de febrero se celebró a quienes no son "públicos" a quienes su relación puede incomodar a novias, esposas y demás, por ser estas "prohibidas".

El 13 de febrero o día del infiel es una contra fiesta muy popular que inició en países como Estados Unidos y Canadá, la cual poco a poco se ha diseminado por todas partes del mundo hasta llegar a México, donde a decir de quienes celebran esta festividad, es una fecha para salir, relajarse, disfrutar del amor y de las relaciones sexuales que solo se viven pero no se presumen, ya que se llevan a cabo con un sentimiento de por medio o no, pues la mayoría son "sin compromiso".

"Juan" es un hombre que por más de 10 años ha vivido una doble vida, pues mientras lleva una relación estable dentro de su matrimonio, siempre ha tenido una "segunda de abordo" o "amante" como se le llama popularmente, a quien con tal de hacerla sentir especial, la invitó a salir el día de ayer como parte de la celebración del amor "prohibido".

La mayoría de las personas, pero sobre todo los hombre no tenemos miedo de llevar un día antes a celebrar a quienes están a nuestro lado sin compromiso, incluso es después de la fecha de San Valentín cuando por esta situación, una mayor cantidad de novias o esposas se dan cuenta de la infidelidad de la persona amada.

Los hombres y mujeres que como "Juan" llevan a cabo esta práctica del poli amor, han llegado a declarar que les encantaría vivir un 14 de febrero con esa amiga, compañera de trabajo, conocida o mujer que conocieron en un bar, antro, restaurante o cine, sin embargo, aseguraron que es mejor dejar esa fecha para la persona especial que tienen junto a ellos con un compromiso como lo es el noviazgo y el matrimonio.

Tanto hombres como mujeres que llevan a una relación a escondidas, mencionan que si tomaron esta decisión fue porque se sentían sobrevaloradas, poco deseadas, sin cariño y sobre todo sin respeto, es por ello que buscando una salida alterna a estos problemas de "maridos", consiguieron una amante para relajarse, salir a pasear y salir un poco de la rutina del hogar, lo cual según ellos, enciende incluso la llama del amor dentro de su relación pública.

Los amantes nos vemos un día antes para no levantar sospechas, vamos a comer, nos relajamos en un lugar íntimo y luego sin problemas partimos ya "relax" cada uno para su casa, donde nos espera no solo el amor, sino los conflictos, las necesidades, los reclamos y la monotonía que en ocasiones acaba con el deseo más no con las ganas de seguir al lado de quien escogimos para vivir hasta que la muerte nos separe.