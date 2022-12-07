Se complica a CANACAR pago de aguinaldos

Se complica el pago de aguinaldos de los trabajadores de la Cámara Nacional del Autotransporte de Carga(CANACAR), los 120 socios están tratando de salir adelante ya que desde hace 12 semanas siguen esperando el pago de Altos Hornos de México.

El presidente del organismo empresarial, Gerardo Bortoni reconoció que sus socios están viviendo una situación difícil para el pago de la prestación, esto ante el incumplimiento de pago de la millonaria deuda de AHMSA por sus servicios.

“Somos 120 socios pero desconozco a cuántos les sigue debiendo ya que no todos le dan servicio a la empresa, todo el mundo estábamos confiando en que fuera un mes bueno para ellos con el fin de que recuperaran algo y por ende, nosotros también”

Indicó que verán la forma de cumplir con los compromisos que tienen con los trabajadores, es poco el tiempo que queda para dicho pago y es una prestación con la que los empleados están contando para adquirir regalos para sus familia o hacer pagos pendientes.

“A nivel regional ha sido un año muy complicado, hemos vivido años malos pero este 2022 lo ha sido más, esperamos que el próximo año la situación de AHMSA sea mejor y que repuntara, pero es algo que hemos estado esperando desde hace cuatro años”