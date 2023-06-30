Se complica situación

La situación de Altos Hornos de México se ha complicado al enfrentar tanto el procedimiento de quiebra como el Concurso Mercantil aceptado por un Juzgado Especializado en la Ciudad de México, el cual aceptó de manera irregular, al existir ya un procedimiento previo, en lugar de acumular el procedimiento.

Las dudas han surgido sobre el proceso que enfrenta la empresa Altos Hornos de México, por los procesos legales que se llevan en su contra por parte de los acreedores que demandan su pago.

La Juez del Juzgado Primero de Primera Instancia en Materia Civil, Mónica Rodríguez señaló que a partir del 30 de enero se declaró en quiebra la empresa, esto ante el reclamo de uno de los acreedores por incumplir el acuerdo de pago pactado en 2016.

Señaló que a pesar de ya existir un procedimiento en contra de la empresa, se presentó una demanda para declararla en Concurso Mercantil por parte de un acreedor que presentó este recurso ante un juzgado especializado.

Informó que desconocen si se declaró el Concurso Mercantil, sin embargo el procedimiento existe, incluso se le ha pedido información por parte del juzgado, con respecto al estado en el que se encuentra la empresa.

Comentó que existe incertidumbre sobre la aceptación de este proceso, al existir un proceso previo, pero el juez estableció que la demanda no se podía acumular en el mismo proceso debido a que no se estaban aplicando las mismas leyes.

Sin embargo, la jueza mencionó que eso es falso, ya que la Ley de Quiebras no distingue de procedimientos, es universal a todos los juicios en contra de la empresa, por lo que deben de acumularse, salvo algunas excepciones que establece la Ley Mercantil, pero este no es el caso.