Se cumple un año de retiro voluntario

Por mantenerse los bloqueos es que no se ha podido avanzar en el pago de prestaciones de más de 192 obreros de la Sección 147 y 288 que solicitaron su retiro, informó Ismael Leija Escalante, Secretario General del Sindicato Nacional Democrático.

Hace un año, el 6 de septiembre, se dio a conocer en Periódico La Voz más de 192 ahora ex obreros se beneficiaron con el programa de retiro voluntario, quienes en un plazo de un año recibirían todas las prestaciones establecidas en sus contratos colectivos, tras laborar más de 40 años para la empresa.

Altos Hornos de México informó en su momento que de esos ex trabajadores, 99 eran operarios de la Siderúrgica Uno y 93 de Siderúrgica Dos, y la terminación se aplicaría estrictamente de acuerdo con el respectivo contrato colectivo de trabajo, destacó Enrique Rivera Gómez, director corporativo de Relaciones Industriales.

La empresa paró su producción en diciembre de ese año y ha pasado mucho tiempo sin que reciban sus prestaciones.

El secretario general del Sindicato Nacional Democrático, Ismael Leija Escalante, comentó que el proceso no ha avanzado porque los bloqueos iniciaron hace poco más de un mes y por ende no hay nadie trabajando, no hay con quien acudan los obreros.

"Nos bloquean ellos por muchas situaciones, con muchas intervenciones que no podemos hacer directamente, gracias a ese bloqueo que no ha dado ningún resultado".