Se cumplen 5 años de la muerte de Camila

FRONTERA., COAH.- El día de hoy se cumplen 5 años del fallecimiento de la joven Leyda Camila Ledezma Vielma y su familia sigue exigiendo justicia ante este caso en que la presunta culpable del accidente donde falleciera la menor de entonces 13 años sigue en total libertad.

Fue su madre Laura Vielma por medio de la página "Justica para Camila" quien recordó que hace cinco años fue el día más triste para ella y su familia, pue su hija menor había fallecido víctima de las lesiones generadas en el accidente provocado por Rubí "N", quien fue la probable culpable del accidente al conducir en estado de ebriedad.

Replicando una carta escrita el padre de Camila, la madre Laura Vielma mencionó que han pasado días y noches en los que lloran en silencio, otras donde tienen que sacar fuerzas para salir adelante, sin embargo, siguen en pie de lucha esperando que la justicia se dé para la pequeña Camila.

Un día como hoy, pero hace cinco años despertamos con una pesadilla, mi hermosa Camila ya no despertó, desde ese día vivo con un inmenso vacío, pero por el amor que siento por ella y sus hermanos, saco fuerza para seguir de pie y vivir cada día, dijo su padre en una emotiva carta que fue colgada en una página de redes sociales.

Consternados y molestos porque a cinco años de esta tragedia no se ha hecho justicia y el caso no ha llevado su curso correcto, los padres de Leyda Camila aseguran que es el tiempo quien se encargará de poner cada cosa en su lugar, recalcando que no se cansarán de luchar hasta que quien provocó el accidente de su pequeña pague por su irresponsabilidad.

Por mucho que intentemos explicar habrá pocos que comprendan nuestro dolor, algunos nos abrazan y nos dicen que están orando por nosotros y eso loa gradezco desde mi corazón, pero también hay quienes nos juzgan y dicen que estamos haciendo una tormenta en un vaso de agua y que no es para tanto, pero solo quienes han vivido algo similar a lo que vivimos nosotros, saben que es doloroso el que no se haga justicia aun cuando han pasado ya los años suficiente para que este caso este resuelto dijo Laura Vielma.