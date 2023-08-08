Se debilita movimiento

“El bloqueo de los trabajadores de Altos Hornos de México no durará 10 días más”, así lo señaló Armando Rentería quien dijo que el movimiento se ha ido debilitando debido a que algunas personas han tratado de controlarlo.

Armando Rentería, quien desde hace algunos días dejó el movimiento ante los conflictos que existen entre los trabajadores, señaló que poco a poco la gente se va desanimando y abandona la lucha.

Comentó que son pocos los trabajadores que acuden a los puntos en los que se mantienen los bloqueos, en Planta 2 son entre 40 a 50 trabajadores en los tres turnos, y siempre son los mismos los que acuden.

Señaló que la población se ha desanimado al pasar el tiempo y no tener una respuesta de los directivos de la empresa con respecto al pago, además de que existen molestias por las personas que tratan de controlar el movimiento.

Al inicio se estableció que era un movimiento de trabajadores, sin sindicatos, sin colores, ni política, sin embargo poco a poco se han descubierto las cabecillas que han tratado de manipular a la gente.

“Ahí anda uno “Sosa” que anda dando instrucciones que vete para allá y esta identificado con quien juega, entonces a la gente no se le engaña, por eso ya se está viendo menos y los que están yendo son personas filtradas por el Democrático, Minero y gente que manda la empresa, ya no es un movimiento sólido”.

Existen fricciones, pleitos de los obreros con los afines al Sindicato Minero que tratan de imponerse y eso ha ocasionado que la gente se desanime y abandone la lucha, además del cansancio a más de 2 semanas de iniciar el movimiento, por lo que señaló que el bloqueo en los accesos de la empresa, no dura más de 10 días.