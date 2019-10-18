Se deslindan de hombre herido

Afines al Sindicato Minero se deslindaron de la persona que fue agredida por trabajadores del Sindicato Democrático tras el enfrentamiento que se registró este miércoles, a pesar de haber sido identificado como el responsable de lesionar con arma blanca a un obrero, en el recinto sindical.

Responsabilizan a Ricardo Álvarez de agredir con arma blanca a trabajador del Democrático.

En redes sociales circula un video en el que se observa a obreros del Sindicato Democrático agredir a una persona que se encuentra en el suelo, después de que afines a Napoleón Gómez Urrutia abandonaron el recinto.

Jesús Flores, quien encabezó el movimiento napista negó que esta persona los acompañara y acusó a los trabajadores de agredir a personas ajenas al conflicto.

Sin embargo, la gente del Democrático identificó a Ricardo Álvarez como el responsable de cortar con arma blanca a uno de los obreros a la altura del cuello, por lo que actuaron en su contra.

Se indicó que durante la toma del recinto sindical se tuvo la presencia de personas ajenas al sindicato y la empresa, ex trabajadores de Inmagusa, Teksid, Pytco, así como personas que fueron contratadas por el Sindicato Minero para acudir y tomar por la fuerza el recinto sindical.