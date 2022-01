Se devalúa AHMSA cada día: O´Farrill

La Alianza Minerometalúrgica Internacional (AMI) continúa insistiendo en la asociación con Altos Hornos de México y asumir el control de la empresa acerera, al adquirir el 55 por ciento de las acciones de la familia Ancira, al señalar que de no concretarse, la empresa se devaluará y representará una afectación a la economía regional. A pesar de que el Presidente del Consejo Administrativo de Altos Hornos de México dejó en claro que el acuerdo que se había establecido se canceló y no se realizará la venta de acciones a la alianza, los representantes de la AMI señalan que se mantienen abiertos a la negociación para llegar a un acuerdo.

En entrevista para un medio nacional, Antonio O´Farrill, Presidente del Consejo de AMI dijo que Alonso Ancira debe acceder a la venta de su participación accionaria de Grupo Acerero del Norte, o de lo contrario continuará la devaluación de la empresa y generará un daño a la región y a los trabajadores.

Textualmente señaló "lo único que sabemos es que entre más tiempo pase, más se devalúa la empresa; hay más pérdidas económicas para la región carbonífera; hay más inconsistencia para la planta de los trabajadores".

Mencionó que hasta el momento se han suspendido las negociaciones con los accionistas de AHMSA, así como el acuerdo que se había establecido en abril del 2021, debido a supuestas irregularidades, sin embargo señaló que el convenio sigue vigente y es la familia Ancira, la que incumplió con el acuerdo.

Señaló que el convenio que se estableció entre las dos partes, no se puede cancelar de forma unilateral como se trata de hacer creer y esto se debe cancelar de común acuerdo, o bien por una autoridad, pero ninguno de los casos se ha dado.

Hasta el momento desconocen que sucederá, pero señalan que mientras más tiempo pasa, se complica la situación de la empresa y existen mayores perdidas ante la falta de inversión en la siderúrgica.

Antonio O´Farrill señaló que están en la disposición de retomar las negociaciones, continuar con el proceso y concluir el tema de la mejor manera, para el bien de la empresa, sin llegar a los tribunales para que se cumpla con el acuerdo que se pacto.

"Nosotros no queremos entrar en ese tema, queremos ir a la concordia, el buen entendimiento; hacer un llamado a que se sienten y reconsideren sus posturas y veamos cuáles son los malos entendidos que pudieran existir para llegar a un entendimiento, no tenemos más intención de eso. De no ser así, habría que esperar una resolución de la actividad judicial y esto sería un problema de años quizá, pero no queremos llegar a eso".

Mencionó que durante el 2021 se tuvo un cambio en el precio del acero, lo que pudo llevar a que se reconsiderara el acuerdo, pero son cuestiones que cambian de acuerdo a los mercados y se debe analizar esa situación.

Así mismo señaló que está consciente de que AHMSA busca alternativas de financiamiento, ante lo que dijo que se puede buscar otras alternativas, pero gracias al acuerdo pactado, se les debe dar prioridad, por lo que insiste en que se debe llegar a un acuerdo para que se cumpla con lo que se pactó.