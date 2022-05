Se disculpa por desaparecer

Frontera., Coah.- Sentí ganas de no existir, tengo tiempo que mi vida no es como la quiero y traté de ocultarlo bajo caretas falsas, hasta que ya no pude más y lo único que se me ocurrió fue desaparecer, dijo Derly Pérez luego de ser reportada como desaparecida y volver más de 24 horas después.

"Con mis manos temblando, el pecho latiendo a millón, con el miedo de ser criticada y juzgada, regresé porque a mis 33 años nunca sentí ganas de no existir como me pasó, no sabía la trascendencia que tendría el irme, agradezco a quienes se preocuparon por mi".

Derly Pérez dio a conocer por medio de su cuenta de facebook que pasó por una crisis existencial, ya que no es feliz con la vida que está viviendo, comprando de manera compulsiva y de fiesta en fiesta.

La mujer de 33 años con el corazón en la mano dijo que no es bueno envidiar lo que no se tiene, ya que en su caso siempre ha trabajado por todo lo que tiene, sin embargo en esta ocasión se vio rebasada por una situación que no dejó en claro.

"Me quise desconectar del mundo por lo menos dos días, tenía que poner en orden mi mente, pero nunca quise causar daño a los amigos, a mi madre, familia e hijos, yo solo quería que me vieran fuerte y no me vieran vulnerable, pase por un episodio de estrés y ansiedad, por ahora no estoy bien, pero se que volveré a tomar fuerza y salir adelante", escribió Derly en sus redes sociales.