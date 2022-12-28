Se dispara venta de tubería

Las ferreteras de Monclova registraron un aumento de más del 50 por ciento en la venta de goma espuma para cubrir las tuberías de sus hogares, esto ante las gélidas temperaturas presentadas el pasado fin de semana.

Para no volver a pasar por la misma situación, donde decenas de tuberías se reventaron por las gélidas temperaturas de hace un año, los monclovenses se prepararon con antelación y acudieron a las distintas ferreteras en busca de productos para recubrir sus tuberías de plástico como de cobre.

Algunos dueños de negocios señalaron que el producto que tenían se les terminó en pocas horas, luego que las autoridades de Protección Civil anunciaron que la temperatura disminuiría a las menos 4 grados centígrados. Hubo pocos negocios que si se prepararon y pidieron más material para ofrecer a los clientes.

La goma espuma de tres cuartos tenía un costo de 55 pesos cada una, algunos compraban alrededor de 400 a 500 pesos para poder tener suficiente material con que recubrir los tubos de agua y evitar que estos se reventaran.

Incluso hubo algunas personas que acudieron a los centros comerciales para adquirir las gomas qué se usan en las albercas, ante la gran demanda que había en los demás negocios y al no encontrar disponibles. Los clientes señalaban que mientras fuera de dicho material no importaba pagar un poco más con tal de que el daño en su propiedad no fuera mayor.