Se duplican feminicidios

Los casos de feminicidios en el Estado casi se han duplicado a comparación del año pasado, se han registrado 22 en los primeros 9 meses del año a comparación con los 13 que hubo en el 2018, en la mayor parte de los casos hay un factor común que es la violencia previa.

El Fiscal de Investigaciones Especializadas, Atención y Protección a Víctimas y Testigos de la Fiscalía Liberto Hernández Ortiz dio a conocer que en lo que va del año van 22 feminicidios y un caso más que aún se investiga si encuadra dentro de este delito.

Dijo que la mayor parte de los casos fueron judicializados, solo en 6 de trabajo aún en la integración de carpetas o está pendiente la cumplimentación de orden de aprehensión.

Señaló que hay factores presentes en un delito de este tipo, principalmente el alcoholismo, la infidelidad y los celos que influyen mucho, pero el más destacable es que en la mayor parte de los casos hubo una violencia previa, por lo regular a manos de la pareja o ex pareja.

Resaltó un caso muy extremo en Saltillo, donde a finales de agosto un hombre secuestró y asesinó a su pareja, luego mutiló el cuerpo del que solo se han encontrado algunos restos y se sigue la búsqueda de otros, este caso dijo que se trata de un sicópata o una persona que no está bien de la cabeza.

El Fiscal especializado señaló que el año pasado con 13 casos de feminicidios a través de la Secretaría de Gobernación se solicitó la alerta de género, la Fiscalía demostró que se actuó de forma puntual y las únicas recomendaciones que recibieron fue brindar mayor capacitación para agentes del Ministerio Público así como a los primeros respondientes que son los policías.

Este año, con casi el doble de los feminicidios que se presentaron el año pasado, aseguró que no se ha pedido por parte de ninguna organización activar la alerta de género.