Se encuentra bien ‘la mamá’ del auto

MONCLOVA., COAHUILA.- La madre de familia que diera a luz en su automóvil el medio día de ayer se encontraba en buen estado de salud y en revisión médica de control prenatal dijo el Comandante de la Cruz Roja Juan José Villa.

Nos pidieron apoyo en la avenida Constitución hasta donde llegaron dos elementos, la mujer mencionó que hacía compras previas al alumbramiento cuando súbitamente le sobrevinieron los dolores de parto, alumbrando en el interior de su vehículo al no alcanzar a llegar al hospital.

" Los muchachos de la unidad COAH-124 recibieron la llamada de apoyo para atender una madre en tercer parto quien ya había alumbrado al producto y que tenía que expulsar la placenta, por ello le brindaron la atención inmediata, ya que la gestación estaba en tiempo y ya se encontraba a punto de acudir al hospital" .

El comandante dijo que al llegar a la avenida Constitución los elementos de la corporación procedieron a revisar que el producto respondiera a los estímulos así compa cortar y pinzar el cordón umbilical, para luego llevar tanto a la mujer como al bebé al Hospital Amparo Pape para su debida atención.

Dijo que al haber alumbrado en una zona no estéril, se tiene que atender de inmediato tanto al bebé y a la mamá para evitar cualquier infección, sin embargo aseguró que ambos estaban en buen estado de salud