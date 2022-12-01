Se enfocará Monclova en la forestación

Este año ha sido de mucho trabajo para el departamento de Forestación, que se ha enfocado en el embellecimiento de las áreas verdes de esta a ciudad, el arreglo de las plazas, la limpieza en escuelas, el deshierbe en áreas que se vieron afectadas por el crecimiento de la hierba como consecuencia de las lluvias generadas en agosto y la siembra de árboles en los campos deportivos de las diversas colonias.

Obet Villarreal, director de Forestación comentó que desde el inicio de la administración que encabeza el alcalde Dr. Mario Dávila Delgado, los trabajos en las escuelas fue un tema prioritario, en apoyo del departamento de Educación, pues las instrucciones fueron, habilitar y dejar limpios los planteles educativos, para que los estudiantes pudieran tomar sus clases en las mejores condiciones.

Otro de los temas que se ha encargado de llevar a cabo Forestación son las campañas de descacharrización en apoyo al departamento de Salud. Obet Villarreal, director de Forestación, se ha encargado de supervisar cada una de las áreas en las se trabaja, deshierbando, forestando o rehabilitando.

Mantener las principales vialidad en buenas condiciones, fue otro de los compromisos por lo que diariamente se realizaron trabajos de deshierbe, y supervisión de los sistemas de riego, para asegurarse que las plantas fueran hidratadas especialmente durante la fuerte sequía, que se registró este año.

La demanda de los servicios de Forestación por parte de los ciudadanos, ha sido importante y se está cumpliendo con ellas, sin embargo pedimos que no se desesperen porque es mucho el trabajo que se tiene y en cualquier momento se atenderán las peticiones como sucedió con la petición de limpieza en el arroyo que divide a las colonias Obreras Norte y Sur, dijo el funcionario.

En estas últimas fechas del año, además de atender las peticiones de la ciudadanía, se trabaja en dar mantenimiento al bulevar Pape, para que los viajeros y visitantes se lleven una buena impresión de la ciudad, y también se trabaja en otros bulevares y las distintas avenidas; Obet Villarreal, reiteró que el trabajo es mucho, pero se están atendiendo las peticiones de los ciudadanos.