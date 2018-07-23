Se extenderá CEUC a Piedras y Acuña

Ante la demanda y excelencia académica, el Centro Universitario Coahuilense (CEUC) campus Monclova, arrancará centros educativos en municipios como Piedras Negras y Acuña, informó el director de CEUC, César Julián Romo.

Actualmente ciudades como Sabinas, Allende, San Pedro, Viesca, Matamoros, San Buenaventura, Monclova, cuentan con un Centro Universitario Coahuilense (CEUC) y próximamente en los municipios antes mencionados.

Director general de CEUC, César Julián Romo.

Cabe recordar que CEUC ofrece inscripciones gratuitas para alumnos que deseen formar parte de esta casa de estudios, donde ofrecen bachillerato, preparatoria abierta y licenciaturas con un periodo de 2 años y 8 meses, además de maestrías y diplomados.

El Centro Universitario de Coahuila se expande y cuenta con una gama amplia de oportunidades de estudiar para jóvenes y adultos que deseen ingresar, los horarios y costos son flexibles, además de ofrecer el Sistema sabatino y dominical, como su nombre lo indica serían las clases los días sábados y domingos en horarios de 8:00 a.m. a 16:00 horas.

Se cuenta con turnos matutino y vespertino de lunes a jueves, ofreciendo bachillerato, preparatoria abierta y licenciaturas como Derecho, Administración de Empresas, Contador Público y Auditor, ofreciendo estas carrera en un lapso de 2 años y 8 meses, mientras que licenciaturas en Mercadotecnia Internacional, Comunicación y Sistemas Computacionales a tres años.