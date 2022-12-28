Se gradúan nuevos cadetes de policía

Ayer se graduaron los cadetes de la Academia de Policía, en lo que fue la 23ª generación, donde 30 elementos ahora de Seguridad Pública, y que iniciando enero del 2023, comenzaran a Proteger y Servir, a la comunidad monclovense;

El alcalde, Mario Dávila Delgado, junto con el representante de la Secretaria de Seguridad Pública en el Estado, Sonia Villarreal Pérez, el rector de la Universidad de Policía, José Luis de la Peña Flores, se bizo la entrega de los certificados a los nuevos agentes de Seguridad Pública.

En esta graduación de los cadetes, también estuvieron el regidor de Seguridad Pública, Carlos Herrera; el director de Seguridad Pública, Raúl Alcocer, además de representantes de las distintas corporaciones de los tres órdenes de gobierno, entre ellas la Guardia Nacional, e PAR, y al ejército mexicano.

El alcalde comento que la suma de los 30 nuevos agentes, aumenta el número de elementos efectivos a 250, “Monclova requiere de 350 policías para contar con el número que se requiere para esta ciudad, el poder cumplir con esto, es un compromiso que trataremos de cumplir en esta administración” dijo el alcalde.

Antes de concluir con el evento, el alcalde se tomó la foto del recuerdo con los elementos, en los que también aplicó la equidad de género, ya que en buena medida, parte de los 30 nuevos policías son mujeres.