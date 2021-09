Se han retirado más de 23 Ubers

"Hemos retirado hasta el cierre del mes de agosto 23 ubers con su respectiva multa en promedio de 15 mil pesos y también 17 taxis por estar circulando en malas condiciones, seguimos trabajando y estamos atendiendo los reportes que nos indican en el departamento", replicó el director de Transporte conforme a la exigencia de los taxistas.

Mario Garza, encargado de dicho departamento dijo que se reunió para seguir escuchando de cerca a este sector y que se les dio a conocer que se siguen las acciones para detectar y retirar de circulación tanto Ubers, InDrivers; pero también a taxistas que circulan con unidades en malas condiciones desde la carrocería hasta la maquinaria e interiores del vehículo.

"No queremos llamarlos operativos porque no están formalizados como tal, pero si seguimos en el monitoreo constante para detectar y retirar de circulación a quienes sean sorprendidos dando este servicio, pues como lo hemos mencionado es una acción ilegal, al no estar debidamente registrados en el municipio; sin importar que la SCT les haya dado el permiso correspondiente al estado", indicó.

Conforme a como se ha avanzado dijo se mantiene una buena disposición de los taxistas de mejorar y seguir avanzando en el servicio, por lo que ya se contempla a iniciativa propia de los conductores el usar un uniforme, playera distintiva para distinguirse en las diferentes bases.

"Una base comenzó con algunas camisas para sus conductores y le han seguido otras; si bien es una idea de ellos, es muy buena pues esto profesionaliza y hace ver de más calidad el servicio, aunque también es importante el tener unidades óptimas para circular", puntualizó.