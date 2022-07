"Se hizo justicia"; asegura esposa del vocalista de Sonido Mazter

SALTILLO, COAH.- "Me siento muy agradecida con los resultados, muy acompañada en el proceso, muy apoyada", aseguró Iris "N", luego de que José "G", vocalista de Sonido Mazter, fue vinculado a proceso por el delito de violencia familiar tras agredir física y verbalmente a su exmujer.

"Siempre tuve mucho miedo, desde el 2019 cuando coloqué la primera denuncia, cuando no tenía tanto apoyo, pero estoy contenta con los resultados", expresó.

Aunque admitió que el proceso para lograr su detención y vinculación a proceso, fue "verdaderamente difícil".

"No es fácil llegar a eso, es todo un proceso y es tedioso, desde acudir una y otra vez al Ministerio Público hasta acudir a las terapias, tanto yo como los niños, pero hoy estoy satisfecha con el resultado de esto", manifestó.

"He tenido mucho apoyo y porras por mi valentía y es que se necesita mucho para levantar la voz, agregó, pero ahora yo les digo al resto que no hay que quedarnos calladas, tenemos que alzar la voz y sé que es difícil, pero no podemos dejarnos, hay que seguir sin miedo al qué dirán", señaló Iris.

Fue el pasado 07 de junio que el video empezó a circular en redes sociales y medios de comunicación, Periódico La Voz contactó a su exesposa, quien narró la vida que llevó junto al padre de sus hijos, en la que solo hubo infidelidades y agresiones.

"Si hago esto es por mí, por mis hijos y porque ya no me voy a quedar callada", señaló en aquella ocasión su exesposa Iris "N", quien durante mucho tiempo se quedó callada porque él era una figura pública.