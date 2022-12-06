Se incrementan los males respiratorios

MONCLOVA., COAH.-Hasta en un 50% se han incrementado las consultas por padecimientos gripales y respiratorios en consultorios particulares y de farmacia, esto debido a los cambios de clima y a los probables casos de influenza que existen entre la comunidad.-

Son adultos y niños lo que están acudiendo por atención médica a los consultorios particulares y de farmacias de este municipio, presentando síntomas como fiebre, tos, dolor de garganta y malestar general.

Ante esta situación se puede observar a una gran cantidad de personas haciendo largas filas en estos consultorios donde se brinda atención médica incluso hasta las 10 de la noche o más tarde en algunos casos especiales.

Es importante señalar que entre estas consultas son muy pocos o nulos los casos que tienen que ser enviados a pruebas covid según la sintomatología que presenta, siendo en su mayoría casos de influenza o gripe común los que aquejan tanto a adultos como a niños.

Los médicos explicaron que son los niños en edad escolar los que más presentan estas enfermedades respiratorias debido a que en la escuela se retiran el suéter porque por la mañana hace frio y por la tarde hace calor y son esos cambios de temperatura y los contagios comunitarios los que provocan que estos padecimientos se estén incrementando en esta época del año.

Cabe mencionar que los médicos solicitan llevar a los niños y adultos mayores a vacunar desde que inician con los primeros síntomas, esto con la intención de evitar que existan complicaciones que provoquen la hospitalización por cuadros graves de este tipo de enfermedades.