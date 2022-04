Se integran 15 escuelas más a clases presenciales

Un promedio de 15 escuelas en la región centro podrían integrarse a clases presenciales durante este ciclo escolar, cada uno será turnado a la Secretaría de Educación Pública y al sindicato para analizar los últimos detalles.

Al respecto el director regional de Servicios Educativos Félix Alejandro Rodríguez Ramos, externó que de acuerdo al análisis que han hecho con la estructura educativa, se preguntó a cada nivel sobre cuales planteles ya están en condiciones de regresar.

"Tenemos un promedio de 15 que están en buenas condiciones, serán turnadas a las SEP para que sean analizadas en la mesa bipartita con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) y que sean consideradas, pero esperaremos indicaciones".

Señaló que no puede dar por el momento los nombres de las escuelas para no crear expectativas con los padres de familia y es mejor que cada director lo haga público, además sirve para que los ladrones no las conozcan y así, no afectar las instalaciones para los alumnos de nivel básico.

El resto de las escuelas con grandes necesidades siguen en proceso de rehabilitación ya que necesitan de transformadores, metros de cableado eléctrico, bombas de agua y otros detalles.