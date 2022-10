Se le dificulta a nueva generación resolver problemas

MONCLOVA., COAH.-No podemos juzgar a un joven por no saber cómo salir de situaciones "difíciles" pues como adultos no fuimos educados así como ellos, por lo que para nosotros es una situación normal, para ellos es algo que puede ser de vida o muerte y es ahí cuando no saben cómo resolver las situaciones y buscan salir por la puerta falsa, lo anterior informó el padre José López Sandoval.

Estamos muy preocupados por el alto índice de suicidios que se están viviendo, sabemos que muchos factores pueden desencadenarlos, pues la llamada "generación de cristal" presenta problemas para la resolución y para enfrentar problemas que pueden parecer fáciles, sin embargo ellos no saben cómo salir de ellos.

El padre de Santuario de nuestra Señora de Guadalupe dijo que como siervos de dios tienen la obligación de atraer a los jóvenes a las iglesias para que recuperen la paz, la fe, la esperanza y sobre todo el amor a dios quien puede darles una respuesta positiva a todos sus problemas.

Dijo que nadie puede juzgar a los muchachos por no poder resolver de forma sensata algunos problemas, sin embargo si se debe dar un acercamiento que permita que ellos no se sientan solos y en base al acompañamiento puedan resolver y entender los problemas que los aquejan y los llevan a tomar una mala decisión.