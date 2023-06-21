‘Se lleva’ el calor a quince

Catorce personas perdieron la vida en un solo día debido al intenso calor que se registra en la región centro, su avanzada edad y los padecimientos que tenían como hipertensión y diabetes, los hicieron más propensos a los golpes de calor.

Esto lo dio a conocer el delegado regional de la Fiscalía General del Estado (FGE) Rodrigo Chaires Zamora, quien dijo que los decesos se clasificaron como naturales porque no se presentaron huellas de violencia y porque en entrevista con los familiares, ellos mencionaron los antecedentes patológicos.

El pasado martes se presentaron 15 casos de muerte natural en adultos mayores de Monclova, Frontera y Castaños, en algunos casos los familiares no los habían visitado para conocer las condiciones en que vivían e incluso una señora si dijo sentirse mal y que tenía calor, pero no fue atendida a tiempo.

“Hemos detectado que ahora que se ha incrementado el termómetro tenemos algunos reportes adicionales en cuanto a personas que fallecen en sus domicilios, además de los padecimientos de salud con enfermedades crónicas y personas de la tercera edad, pero el motivo o antecedente es materia de otras autoridades”.

Señaló que la ciudad de Monclova es la que tiene más casos de este tipo debido al número de habitantes que hay, pero sobre todo en las zonas conurbadas de la localidad, Castaños y San Buenaventura. Hasta ayer miércoles a mediodía la fiscalía había atendido 3 reportes de muertes naturales.

FALLECE OTRO ESTE MIÉRCOLES

En la Colonia Occidental la tarde de este miércoles se reportó otra persona fallecida y manifestaron las autoridades la probabilidad de que sea también consecuencia de las extremas temperaturas aunado a la comorbilidad que pudiera padecer.

Con este suman 15 los fallecidos en pocas horas.