"Se necesita resolver ya"

"Si esto no se resuelve habrá más repercusiones e impactos en la región centro como delincuencia y salud mental", dijo el empresario Mario Coria Rohell respecto al problema que enfrentan las familias que dependen de Altos Hornos de México.



Sobre los estallidos sociales que se presentaron ayer en Monclova por parte de trabajadores de Altos Hornos de México (AHMSA), el presidente de la cámara, señaló que es un problema social que aqueja a 17 mil familias directas de trabajadores sindicalizados como de confianza, además de las afectaciones indirectas en la región centro.

"Esperemos que en los próximos días pueda haber noticias de la llegada final de inyección de recursos ya que esto no puede esperar mucho, no se puede aguantas la situación, no solo con los trabajadores sino con las constructoras y otros proveedores".

Señaló que esto puede impactar directamente con el incremento de la delincuencia así como problemas de salud mental de los obreros y sus familias, por lo que las autoridades y directivos tienen que agilizar los procesos de la empresa acerera.

Así mismo comentó que espera que la situación de la siderúrgica no afecte la llegada de nuevas empresas y el nearshoring, por lo que la mejor opción es tratar de incrementar la proveeduría local.

"Los beneficios que tenemos en ubicación tienen que ser vistos y valorados por otras partes del mundo que desean invertir en nuestra región, con los convenios que hay en educación y la mano de obra calificada que tenemos"