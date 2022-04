Se niega Technotrim a pagar finiquitos

Ex trabajadores de la empresa Technotrim se manifestaron en el exterior de dicha empresa, luego de que fueron despedidos injustificadamente y demandaron a la empresa que hasta el momento se niega a pagarles terminación.

Así lo comentó Jesús Ponce; abogado de los ex trabajadores, quien los acompañó en esta manifestación pacífica en donde exigieron a la empresa que se haga responsable, el abogado dijo que no existe el principio de la parcialidad pues al parecer la empresa goza de influyentísimo en la Secretaría de Trabajo.

Son cerca de 30 ex trabajadores, fueron despedidos en el 2016, en 2017 y otros en el 2018, recientemente salió la resolución y fue favorable pero la empresa se niega a pagar porque es mucho tiempo.

La Secretaría del Trabajo tiene pláticas con la empresa, ellos presentan recurso de amparo directo, lo permite la ley, pero tiene que subsistir el trabajador mientras se resuelve el amparo directo en tribunales en materia de trabajo en Saltillo, un proceso que tarda dos años más.

"No es justo para los trabajadores, son cuatro años en lucha, más estos dos años, serían seis años, le dicen que no pagará subsistencia, son seis meses, pero le dice a la empresa que pague dos meses se subsistencia y los trabajadores no están de acuerdo en recibir dos meses para subsistir 6 años, es ilógico, la empresa está confiada, como que tiene un romance con la Secretaría de Trabajo", comentó Jesús Ponce.

Señaló que la empresa dijo que no pagaría ni los dos meses por eso se manifestaron en el exterior de la empresa, pues aseguran que están pisoteando los derechos de los trabajadores.

La empresa Technotrim no cabe en Coahuila, es una empresa de choque, ya que las nuevas reformas están preparadas para la conciliación, los trabajadores están dispuestos a llegar a un arreglo con ellos.