Se niega trabajador a recibir atención médica

Durante meses los comisionados de Previsión Social de la Sección 288 buscaron la manera de apoyar al trabajador Alejandro Ortiz para la atención de sus padecimientos, sin embargo el obrero se niega a recibir atención médica, en el intento porque se le autorice su baja de la empresa por cuestiones de salud.

El trabajadores de Planta de Fuerza 5 ha denunciado en varias ocasiones la falta de apoyo de los comisionados sindicales, sin embargo esto fue desmentido y se dijo que es él, el que se niega a recibir la atención.

Wilfredo Chavarría Benavides, Secretario de Previsión Social informó que se le ha estado dando seguimiento al caso del obrero desde finales de marzo que acudió para pedir apoyo por cuestiones de salud.

Indicó que como funcionarios sindicales, se han hecho las gestiones ante el Seguro Social a fin de que se de la atención de los especialistas, en donde se le apoyo en primera instancia con el cardiólogo quien lo estuvo viendo.

Sin embargo, se han dado cuenta que el trabajador de 52 años de edad, únicamente busca que se le autorice su baja por cuestiones de salud, por lo que incluso pone en riesgo su vida al no seguir los tratamientos.

Comentó que al no mejorar el estado de salud, el cardiólogo mencionó que lo tendrían que internar, por lo que el trabajador se salió corriendo del consultorio y dijo que sólo quería las incapacidades, que no quería la atención médica.

Se habló con la familia del obrero a fin de que se apoyara para el tratamiento, sin embargo se encuentran en la misma postura.

El funcionario sindical señaló que incluso fueron citados a Relaciones Laborales, junto con el Secretario del Trabajo a petición de Alejandro Ortiz, para analizar el caso y ver si existe la posibilidad de que se le dé de baja, sin embargo no cuenta con argumentos, ya que es un proceso el que se tiene que seguir con la finalidad de que el IMSS determine que no puede seguir laborando y no se ha hecho.