Se prepara PRI para elecciones

Sin importar quién sea el candidato de otro partido, el PRI está listo y se sigue fortaleciendo rumbo a las elecciones del 2023, trabajando al interior, con el fin de garantizar el triunfo en dentro de este proceso.

Ante el anuncio que se dio por parte de MORENA en donde el Senador Armando Guadiana Tijerina será el encargado de encabezar los Comités de Defensa de la 4T y virtual candidato a la Gobernatura en Coahuila, Cristina Amezcua González, Presidenta del PRI en Monclova señaló que el Partido Revolucionario lleva a cabo su trabajo, independientemente quien sea el candidato de otros partidos.

Señaló que el anuncio que se da no modifica en nada el proceso, ya que el Revolucionario está enfocado en fortalecerse y estar listo para el proceso que dará inicio en tan solo unas semanas.

“Nosotros estamos enfocados al interior del partido, tenemos un partido fuerte, un partido que trabaja en equipo, pero sobre todo en unidad, es lo que se ve en el partido y estamos listos para dar la batalla y ganar en el 2023, independientemente quien sea el candidato de otros partidos”.

En el PRI se acaba de llevar el proceso de elección de Consejeros Estatales, Municipales y Presidentes de Seccional, con buena respuesta de la militantes fortaleciendo la estructura, por lo que continuarán con el trabajo independientemente de las decisiones que tomen los otros partidos.

En cuanto a los priistas que dejaron el partido para sumarse al proyecto de Ricardo Mejía Berdeja, señaló que ahora deberán asumir la decisión que tomaron hace algunos meses al dejar al partido que tanto les dio, al ocupar diferentes posiciones.

Señaló que respeta su decisión, todos son libres de elegir, pero el partido sigue trabajando sin ellos y se encuentra unido, fortalecido y listo para el proceso electoral.