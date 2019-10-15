Se preparan autoridades para el día de muertos

Autoridades municipales preparan todo para el próximo Día de Muertos se contempla una gran actividad en el panteón municipal Guadalupe en donde se realizará una alumbrada en donde se espera la asistencia de alrededor de 10 mil personas.

Jonathan Romo Neira: encargado del departamento de Atención Juvenil dijo que la invitación es para el público en general, la alumbrada es a partir de las 7:00 de la tarde a las 2:00 de la mañana.

Debido al éxito que se tuvo en la Alumbrada del año pasado, las iniciaciones del alcalde es que todo lo que se realizaba en el Museo Coahuila y Texas se realizará en el panteón, el concurso de catrinas y catrines, altares de muertos y calaveras.

Jonathan Romo Neira: encargado del departamento de Atención invitó a la alumbrada.

El año pasado acudieron 3 mil personas, pero en esta ocasión el día caen en sábado por lo que se espera una mayor afluencia de personas a quienes se les brindó una serie de recomendaciones por seguridad de ellos mismos.

No subirse a las tumbas, transitar por los pasillos, pueden ingresar con veladoras, además se busca autorización para que puedan ingresar con alimentos que los ciudadanos colocan en las tumbas de sus fieles difuntos.

José Javier González Ortiz, administrador del Panteón indicó que actualmente ya se está acondicionando el panteón, existe coordinación entre diferentes departamentos

Forestación, Protección Civil y el departamento de panteones para trabajar en la limpieza ay recibir a los más de 30 mil asistentes que acuden durante el 1, 2 y 3 de noviembre que son los días más fuertes.

Están sacando la maleza de las tumbas, aunque todos los días trabajan en sacar la basura y arreglos florales, ahora en lo que se están enfocando es el pasto que ha crecido con las lluvias que se presentaron últimamente, se espera que para el día 2 ya quede en buen estado.

Había unas tumbas en condiciones muy deterioradas, pero se habló con los dueños quienes atendieron las recomendaciones, pero muchos hicieron caso omiso, por órdenes del alcalde se tienen tapadas con tarimas y Protección Civil estará acordonando el área por seguridad de quienes acudan al panteón.

Se espera la presencia de 30 mil personas durante los días 1,2 y 3 de noviembre.