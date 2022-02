Se preparan comercios para el 14 de febrero

Comerciantes de la Zona Centro de la ciudad ya se preparan para ofertar productos alusivos al "Día del amor y la amistad", ya empiezan a exhibir mercancía como globos, peluches, chocolates en sus aparadores.

Aunque muchos ciudadanos han gastado cantidades considerables durante las fiestas decembrinas y pese a la cuesta de enero, el 14 de febrero es una fecha importante que no pasa desapercibida por los ciudadanos.

Muchas personas se preparan de manera anticipada en adquirir un detalle para las personas que aman, lo que dispara las ventas en muchos de los comercios que buscan siempre ofertar lo que el cliente necesita.

Los comerciantes esperan elevar sus ventas y no quedarse con la mayoría de la mercancía como ocurrió el año pasado cuando se estaba en lo más fuerte de la pandemia, no había vacunación y la gente temía celebrar el día.

Incluso muchos de los comerciantes pusieron en venta mercancía nueva y en buen estado que les quedó rezagada desde el año pasado que no pudieron vender, esto con la esperanza de recuperar aunque sea un poco de la inversión que realizaron y que en su momento no funcionó, pues no tuvieron ventas.