Cristopher Anguiano Flores, el joven transgénero de 20 años de edad que se encuentra desaparecido desde hace 10 días se promovía en grupos de Traileros, Claudia Flores señaló que ella no lo sabía.

Desde que se enteraron que Cris no aparecía, su madre Claudia Flores no ha parado de buscar, han recorrido Colinas de Santiago, Praderas, Otilio, zonas hoteleras, incluso han ido al paradero Monkys donde pegaron cartelones por sí alguien lo ha visto lo comuniquen.

Señaló que la última ubicación que Cristopher tuvo fue en el libramiento Carlos Salinas de Gortari, lo saben porque Cris publicó "¿Quién para el Salinas?" en un grupo de Facebook llamado "Traileros Monclova", el mensaje real dice "Olaaa babys imbox estoy en el Salinas".

"Cris salía a trabajar, se promocionaban por grupos de tráileros y grupos así, me imaginó que salió a trabajar, yo no sabía lo que hacía, pero una amiga me comentó que Cris publicó eso, me dijo ¿Ya viste lo que puso Cris?, lo puso en traileros de Monclova y otros grupos que no recuerdo, si tuvo comentarios, pero él les respondió inbox, inbox", señaló.

Dijo que no han podido ingresar al Facebook de Cris para tener información sobre con quién se pudo haber ido, ella mencionó que teme por la integridad de su hijo y que incluso está esperando lo peor.

SE ACTIVA CUENTA DE FACEBOOK

Durante todo el día del martes, la cuenta de Facebook de Cristopher estuvo conectado, pero esto no le da esperanza a la familia, pues Claudia Flores mencionó que sí fuera Cris ya hubiera avisando, le hubiera enviando algún mensaje, por lo que lo más seguro es que alguien está manejando su celular e ingresando a su Facebook.

Señaló que Cris salía se quedaba con sus amigos, pero ella siempre supo, sabía que vivía con Danny Segura y sus padres, siempre mantuvo comunicación con su hijo, pero desde el 05 de abril todo cambió, los dejó esperando con el pastel para celebrar el cumpleaños de Cris, lo mismo el 10 de mayo se quedó esperándolo.

Comentó que ya es mucho, físicamente está agotada y desesperada por no tener razón de nada y pidió a los ciudadanos que si alguien llega a saber algo de su hijo, se los haga saber, cualquier pista es de gran ayuda.

"Que regrese, que me hable, que lo estoy esperando pase lo que pase aquí está su casa y toda la familia lo esperamos con los brazos abiertos", comentó Claudia Flores.