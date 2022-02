Se queda finiquito abogada

Miguel Vásquez denunció públicamente a Cinthia Martínez Sosa, una abogada que según los defendió con un patrón para obtener finiquito, lo amenazó con quitarle la casa y los muebles si no finiquitaban a los dos trabajadores, pero finalmente ella se quedó con 160 mil pesos.

En aquel entonces Miguel Vásquez trabajaba con un particular de operador de maquinaria pesada, era un trabajo formal, estaba afiliado y todo se hacía conforme a la ley, estuvo ahí 4 años hasta que se terminó el trabajo, pero no quería terminarlos.

Fue entonces que su compañero y él buscaron a la abogada, quien supuestamente haría todo por obtener la terminación.

"Yo no la conocía, ella fue quien hizo todo el enjuague, la quise denunciar ante Fiscalía pero me dicen que ya caducó, ella me robó a mí y esto pasó hace 4 años", comentó.

En aquel entonces él no puso denuncia porque no se dio cuenta que el patrón ya había pagado, además él ya estaba fuera de la ciudad por eso hasta ahorita está buscando lo que le pertenece.

Dijo que hay documentos donde se indica que ella recibió los 80 mil pesos por cada uno de los dos trabajadores, luego de que el patrón le diera el dinero, ella no lo reportó con sus clientes.

Mencionó que existen documentos firmados por ella, que indican el monto que obtuvo.