Se queda región sin llegada de empresas

La Región Centro sigue sin figurar en el catálogo de municipios en los que está próxima la llegada de una empresa, señaló Eugenio Williamson Yribarren; presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción

Señaló que en días pasados estuvo con Claudio Bres; Secretario de Economía, les informó que Saltillo trae inercia impresionante debido en gran parte a problemas de Nuevo León, la falta de agua y que ha crecido desmedidamente, dio a conocer las empresas que van a llegar.

Entre esas empresas está una que elabora racers y cuatrimotos chinos, le tiran a empleos con sueldos de 2 mil 500 pesos para arriba y piden empresas de 200 gentes, empresa creativas e innovación que buscan ese tipo de mercado ya no tanto el ramo maquilado.

La más importante es la inversión de 5 mil millones de dólares, la inversión más grande en la historia para una empresa llamada "Amperex" la cual está en disputa entre Ciudad Juárez Chihuahua o Saltillo Coahuila.

"Pero para la Región Centro nada, quisiéramos que nos tomaran en cuenta sí de por sí trae un crecimiento desmedido, le comenté al secretario que mejor la empresa la traigan a la Región Centro dijo que no traían empresas a la región porque no hay trabajadores, pues sí hay pero se los han llevado a otro lado", comentó Eugenio Williamson.

Comentó que esos trabajadores que se han ido ha sido por falta de empleo pero el día de mañana regresarán por ello pidió la oportunidad de crecer, la misma falta de empleo ha obligado a que se vayan de aquí.

El secretario también anunció que para Torreón va la Nestle una planta de leche en polvo porque Estados Unidos de América trae demanda impresionante de leche en polvo.

"En Coahuila hay empresas para Nava, Mizquez, Parras, Saltillo, Torreón pero para la Región nada, me pareció muy disparejo me indigna que no haya anunciado algo para la Región Centro", comentó.