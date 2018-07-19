Se quedan sin agua en plena canícula

En plena canícula, vecinos del sector oriente y poniente de Monclova se vieron afectados por el desabasto de agua por el mantenimiento que se realizó en las líneas generales y que afectó los horarios de servicio.

El pasado martes se suspendió el suministro por varias horas en algunas colonias de esta ciudad, lo que generó molestia entre los usuarios, debido a que SIMAS no informó sobre los trabajos que se realizarían.

"La dependencia llevó a cabo el mantenimiento de las líneas generales de conducción, por lo que se retrasó el servicio por un periodo de 6 horas”

Francisco Hernández

Jefe de Sector Oriente.

Francisco Hernández, jefe de Sector Oriente, informó que la dependencia llevó a cabo el mantenimiento de las líneas generales de conducción, por lo que se retrasó el servicio por un periodo de 6 horas.

Desconocen el número de los usuarios que se vieron afectados y las colonias, pero algunas de ellas son la Rivera, Campanario, 21 de Marzo, por mencionar algunas y a quienes se les abasteció de líquido al concluir la reparación.

Informó que desde el pasado martes por la noche y el día de ayer se restableció el servicio y se abasteció a las colonias, aunque fuera del horario que se tiene establecido, por lo que las personas no lo esperaban.

También se suspendió el servicio en colonias como Miravalles, Cañadas, Carranza, Braulio Fernández, Deportivo, por mencionar algunas, estas debido a la reparación que se realizó a la línea de asbesto de 12 pulgadas que se ubica en el cruce de bulevar Pape y Prolongación Juárez, dejando a un número importante de usuarios sin el servicio.

Por su parte el jefe de Mantenimiento y Operación de SIMAS, Ricardo Vázquez, garantizó el abasto de agua durante la canícula, considerado como los 40 días más calurosos del año y dijo que las interrupciones que se registraron fueron por el mantenimiento que se da a las líneas.