Se quedó sin votar en la consulta pública

En la Consulta Nacional no todos pudieron votar, Demetrio González Escobedo es originario de Ciudad Acuña, por motivos de trabajo le tocó estar en Monclova y visitó varias casillas para emitir su voto, pero no fue posible.

Desde muy temprana hora acudió a varias casillas, le dijeron que no podía votar por lo que mencionó que no son elecciones para puestos públicos, debió haber más accesibilidad, porque solo es un punto de vista lo que los ciudadanos iban a dar. Indicó que tiene un año viviendo en Monclova, pero es originario de Acuña la elección pasada le tocó estar allá y sí pudo votar.

"Es una frustración porque uno quiere con su voto ayudar de la mejor manera, lo que queremos es que el país siga progresando y con esto que hacen pues se detiene, debería haber accesibilidad cualquier que quiera votar que lo haga donde quiera", comentó Demetrio González.

Señaló que sí hubiera podido emitir su voto, sería a favor de que se juzgue a los expresidentes de México tal y como lo ha impulsado López Obrador, pues dijo que está a favor de todo lo que ha hecho en el país, pero mucha gente quiere ver en 3 años lo que se hizo en 50 años, no es a corto plazo, es un proceso que no es lento pero sí ha pasado seguro.

Dijo que es necesario que ex presidentes paguen, se llevaron el horario del país, todos los ex presidentes tienen plataformas petroleras, mientras que la gente del pueblo sufriendo por desempleo, carencias y de todo, no es justo.

"No es justo que sigan siendo ricos, cuando el pueblo lo necesita, hay gente que no tiene ni para comer y ellos con el dinero en las bolsas pues no es justo", comentó.