Se quejan padres por la mala organización

Padres de familia denunciaron la mala organización del proceso de vacunación para jóvenes de 15 a 17 años de edad, además de una mala comunicación por parte de los Servidores de la Nación quienes dieron malos tratos a los adolescentes ya que no mantenían la sana distancia.

La señora Maribel Jaime vecina de la colonia Obrera Norte llegó a las instalaciones de Casa Meced desde las 7:00 de la mañana junto a su hijo y mientras él estaba formado, pudo observar como otros jóvenes metían a la fila a sus amigos o conocidos.

Dijo que ya les habían dado un número de las 3 mil 300 dosis disponibles para ayer miércoles y no era justo que otros no alcanzaran la inmunidad por la irresponsabilidad de otros.

"Una joven separó para 4 y hasta 6 personas más, entonces no tiene caso esperar más horas porque capaz y no nos toca hoy por ese motivo. Hace falta mucha organización de los Servidores de la Nación y no es posible que tengan casi un año realizando estas jornadas para no haber aprendido como realizarlas".

Otros externaron que los adolescentes no tomaban la sana distancia e incluso había parejas que no dejaban de besarse o abrazarse, lo cual puede provocar posibles contagios por Covid-19 y aunque los organizadores les repetían que se separaran ellos hacían caso omiso.

"Deben organizarse para que esto tenga agilidad y no haya mucho contagio".

El día de hoy viernes continuará el proceso solamente para los monclovenses desde las 8:00 de la mañana y hasta la 1:00 de la tarde, deben llevar el acta de nacimiento, copia de la credencial de elector del tutor, copia del Curp, expediente de registro impreso y pluma azul.