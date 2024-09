Se recibe como criminólogo a los 79 años

A sus 79 años, Librado Ramos Díaz se ha convertido en un símbolo de perseverancia y dedicación. Recientemente se graduó de la carrera de Criminología en el Instituto Universitario del Norte (Insunte), demostrando que nunca es tarde para alcanzar los sueños. Su historia no solo resuena con su familia, sino que también envía un poderoso mensaje a la juventud: el aprendizaje es un camino sin fin.

Librado ha superado barreras y ha mostrado que la curiosidad y el deseo de aprender son cualidades que no conocen de edad. Con su mirada puesta en continuar sus estudios, este nuevo egresado es un recordatorio de que la educación es una aventura que todos pueden emprender, sin importar el momento de la vida. Su ejemplo inspira a muchos a seguir adelante, a nunca rendirse y a buscar el conocimiento en cada etapa de la vida.

En un mundo que a menudo se siente apresurado, Librado enseña a valorar el proceso de aprender y crecer, mostrando que cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo.

En noviembre del 2021, Periódico LA VOZ MONCLOVA entrevistó a Librado cuando empezaba su primer año, una de las frases que dijo fue: "Si uno se ha propuesto algo, lógicamente tienes que echarle ganas, sé que voy a librar los obstáculos porque así me llamo", tres años después pudo ver cristalizado su sueño.

Nació el 7 de febrero de 1945 en Mineral de Rancherías, Coahuila y llegó a Monclova en 1962, reside en la colonia Regina de Monclova.

Abandonó la primaria cuando estaba en quinto grado porque quiso ingresar a la academia, donde aprendió la carrera comercial y taquimecanografía, dedicándose a trabajo de oficina. A su vez, repartía su trabajo con el deporte, siendo campeón de ciclismo en el estado y campeón de box en la región centro.

Laboró en la Clínica 7 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) donde empezó limpiando el escombro cuando apenas se estaba construyendo, para después limpiar los sanitarios. Poco a poco fue escalando al área de oficinas y estuvo por año y medio como tesorero, se jubiló al cumplir los 30 años de servicio.

Sin embargo, seguía con hambre de aprender nuevas cosas y oficios, decidió estudiar plomería por seis meses y al recibir su certificado empezó a trabajar y no paró durante 25 años.

"Siempre me ha gustado estudiar y antes de ingresar a la universidad, estudié gastronomía por año y medio en la Universidad Tecnológica de la Región Centro. A mí me interesaba la carrera de Criminología, pero no me aceptaban el certificado de la academia".

Retomó sus estudios en el año 2018 gracias al programa del Instituto Estatal de Educación para Adultos (IEEA) y al Cecati 9, en un mes pudo terminar la primaria y secundaria, mientras que la preparatoria la finalizó en un año y seis meses.

Señaló que fue difícil el volver a los estudios porque no entendía las materias de bachillerato, sobre todo álgebra y matemáticas, gracias a la ayuda de sus hijos es que salió adelante. En abril del 2021 recibió su certificado de preparatoria y en agosto pudo inscribirse en el Instituto Universitario del Norte (Insunte).

"Estamos empezando la carrera, despacito y viendo cómo me va en diciembre para seguir el próximo año porque casi no hay retención cerebral, pero estoy trabajando en ello. Los maestros y compañeros me han tratado excelente y mi edad no fue impedimento para poder estudiar", comentó en su momento Librado.

Librado quiso demostrarle a su familia que el querer es poder, si uno tiene la facilidad no hay porque detenerse ni porque preferir ir a beber o los malos amigos, "¿entonces a que viniste a que viniste a esta vida?".

Fue el miércoles 18 de septiembre cuando Librado recibió el diploma como egresado en Licenciado en Criminología del INSUNTE, un evento que se llevo a cabo en el Teatro de la Ciudad, al momento de ser nombrado fue recibido por una gran ovación, no solo de sus familiares sino de todos los que estaban presentes.

A la ceremonia acudieron sus hijos y familiares Ana Elisa Ramos Herrera, Nelba Elena Castillo, Fabiola Ramos, Emiliano Figueroa, Sebastián Ramos, Ruth Eunice.

"Es un orgullo que a la edad que el tiene todavía tenga la chispa de vivir, de alcanzar cualquier cosa que se proponga, además ha sido chef, terminó el inglés, plomería, albañilería. El dice que mientras Dios le de vida él va a seguir, admiramos su energía y empeño de levantarse temprano", externaron sus hijas.

Para Librado es una gran felicidad el poder llegar al final de su carrera, a pesar de los tropiezos pudo salir adelante, siempre con el apoyo de su familia como de sus compañeros.

"Cuando empiezo algo lo tengo que terminar aunque haya tropiezos, no me arriesgo sino sigo adelante y adelante, los obstáculos no me molestan ni me asustan, para mi no hay imposibles. Estoy pensando en entrar al Cecati 9 con una carrera de electricidad y voy a seguir con la guitarra"