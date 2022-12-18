Se recupera 70% de los mantos acuíferos

En los últimos meses se ha logrado la recuperación de 28 metros de los mantos acuíferos en Monclova y Frontera, el 70 por ciento de lo que se perdió en la sequía y se espera que en los próximos meses continúe esta recuperación, por lo que se mantendrá el “tandeo”, durante la temporada de invierno.

Eduardo Campos Villarreal, Gerente de SIMAS informó que se avanza en la recuperación de los niveles de los pozos del sistema, con lo que se garantiza el abasto de agua a la población en la temporada de calor.

Las lluvias registradas en los meses de agosto y septiembre, permitieron que el nivel de los pozos subiera y estos se siguen recuperando al disminuir el consumo de agua, con la llegada de las bajas temperaturas.

Hasta el momento se han recuperado 28 metros, de los 40 que se perdieron en la temporada de calor, ante la sequía que se registró este año, por lo que faltan 12 metros para llegar a los niveles que se tenían hace 2 años.

Eduardo Campos mencionó, que por parte del sistema se están preparando para la próxima temporada de calor, en donde se espera que continúe la sequía, la falta de lluvias y las altas temperaturas.

Señaló que durante la temporada invernal se están llevando a cabo el mantenimiento de los equipos, ya que es el momento en que se puedan parar y mantener el servicio a la gente, con el fin de garantizar el abasto en la temporada de calor.

En cuanto al “tandeo”, mencionó que se mantendrá este sistema para la distribución de agua durante la temporada invernal, con el fin de seguir con la recuperación del nivel de los pozos y evitar problemas el próximo año.

“Vamos a seguir con el tandeo, hay que ser responsables con el tema del “tandeo”, de los horarios, es un tema complicado el del vital líquido, pero tenemos que ser responsables y prepararnos para el próximo año”, indicó.