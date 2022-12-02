Se restablece energía al 100%

De manera paulatina se ha ido reestableciendo la luz en los diferentes departamentos de Ahmsa, trascendió que quedó arrabio en el Alto Horno, situación que pudo registrarse más complicada, afortunadamente no generó accidentes y los empleados ya lograron reanudar las labores en el departamento.

Así lo señaló el dirigente de la Sección 288, Francisco Ríos quien señaló que no se registraron accidentes con lesiones para los empleados, pero que el gobierno federal puso en riesgo la integridad de los obreros.

“No solo sindicalizados, sino también personal de confianza estuvieron en riesgo ante el irresponsable corte de la energía eléctrica de la Comisión Federal de Electricidad”, explicó.

Algunos de los equipos y máquinas se encuentran en inspección para verificar que no les haya dañado la suspensión de luz, y que puedan funcionar en buenas condiciones, sobre todo, sin situaciones que pongan en riesgo a los obreros.

Francisco “látigo” Ríos destacó que se ha reanudado ya la labor en la mayoría de los departamentos y hoy en día tienen algo de producción por secciones en cada departamento.

Asimismo, dijo que resulta muy sospechoso que se haya cortado la luz justamente el día que Alonso Ancira debía pagar los 50 millones de dólares a la federación y el mismo día que el Gobierno del Coahuila presentó su 5to informe.

Incluso señala el dirigente sindical que ve en los medios de comunicación como la gente adherida a Morena se mofan de esta acción que realizó la CFE, “es una falta de respeto a la familia que labora dentro de Altos Hornos de México, una empresa que da mucho a la región y que sigue generando”.

