Se reúne Manolo con Secretaria de Texas

Saltillo, Coah.- El gobernador electo de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, dio a conocer que se reunió con la Secretaria de Estado de Texas, Jane Nelson, con quien organizará una gira de coordinación en los próximos meses, la cual formará parte de la ruta del plan ejecutivo de trabajo que se desarrollará a partir de agosto con diversos sectores y el actual gobierno rumbo al proceso de transición.

“Coincidimos en que la relación entre Coahuila y Texas debe ser extraordinaria y avanzar como estados hermanos que somos”, señaló al recordar que desde la campaña dio a conocer la importancia del trabajo en conjunto, así como llevar a cabo acciones de la mano con la entidad estadounidense a través del eje Coahuila Global.