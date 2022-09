Se "roba" sureste la mano de obra

Empresas de la región sureste de Coahuila, se están robando la mano de obra de la región centro, la cual hará falta cuando más empresas se instalen en un futuro, denunció el presidente de la Unión de Organismos Empresariales.

José Arellano, presidente de la unión mencionó que siguen los faltantes de empleos en más de 2 mil y lo más grave, es que por falta de trabajo, muchos monclovenses con buena capacidad y experiencia, decidieron irse a probar suerte a Saltillo y Torreón.

"En la actualidad están viniendo por personas de Monclova para llevárselas a Ramos Arizpe o Saltillo, hay empresas que envían camiones a Castaños para llevarse a gente a la región sur, por eso nos urge ponernos las pilas y recuperar la mano de obra"

Señaló que en la región centro se cuenta con mano de obra calificada y la cual se hizo y formó en Monclova, por eso es importante no dejar que otras empresas de la roben.

"Existe la oferta y demanda, en un futuro cuando vengan empresas a la región, que estoy seguro eso pasará, los muchachos se tendrán que formar y capacitar para dar el ancho pero no nos parece justo que no nos apoyen a que se instalen las empresas cuando en el sur ya no caben más".

El entrevistado añadió, desde hace meses que las autoridades mencionaron la llegada de empresas y que se tienen concretados lugares, pero no se da más información sobre qué empresa es o para cuándo se instalarían.