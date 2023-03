Se unen maestros a protesta en ISSSTE

MONCLOVA., COAHUILA.-La salud de las personas no es un juego y el tiempo juega un factor determinante cuando se requiere de una atención médica, lo cual se hace imposible cuando en la clínica del ISSSTE no existen suficientes médicos, insumos ni áreas de trabajo para una correcta atención a los pacientes, lo anterior informó el profesor Alejandro Aguirre, quien llegó a brindar su apoyo a los manifestantes que desde hace un par de días están instalados al exterior del nosocomio.

El docente mencionó que es de vital importancia que la dirección del hospital sea cambiada y se coloquen médicos que sepan verdaderamente de la atención y funcionamiento de un hospital, ya que los minutos son primordiales para salvar una vida y en muchos de los casos estas se pierden por que el cuerpo de gobierno no asigna los médicos adecuados en los diversos turnos, por lo que no existen especialistas, sobre todo en el turno de la noche.

“De que sirve consultar si luego no hay especialistas para dar seguimiento a los casos y si de pura suerte alguien te atiende no existen insumos, es desesperante tener más de 30 años cubriendo cuotas para no recibir una atención medica de calidad, lo cual es muy importante para la comunidad”.

Por su parte la maestra Ana Luz Moreno explicó que a ella le tocó en dos ocasiones recibir una mala atención en la clínica del ISSSTE, pues su mamá sufrió de una fractura expuesta y simplemente no hubo quien la atendiera porque el médico que la recibió iba a un congreso y el medico de “guardia” no quiso brindarle la atención porque dijo estar saturado, por lo que tuvieron que sacarla del hospital a uno particular.

Mencionó que también le sucedió cuando su papá se enfermó y hubo que buscar atención médica en la clínica, pues aunque su caso era de gravedad y aun así no encontró quien le diera la atención, por lo que tuvo que ser enviado a otro hospital y a la postre falleció por las complicaciones derivadas de su padecimiento.

“Tenemos una administración de puertas cerradas y no es broma porque simplemente no hay quien atienda, los médicos y enfermeras trabajan literalmente con las uñas y no hay apoyo para ellos, por lo que nos unimos a esta protesta para que se cambie la directiva y se pueda mejorar el servicio que es lo que nos interesa”.