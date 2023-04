Se van Ancira y Zamudio; nuevo presidente de AHMSA sería norteamericano

El empresario Eugene Irwin Davis, financiero que ha sido presidente de importantes empresas en los Estados Unidos, será quien ocupe el lugar en el Consejo Directivo de Altos Hornos de México, aseguró el analista financiero Darío Celis, en su columna La Cuarta Transformación, publicada el día de hoy miércoles.

Tras asegurar que tanto Alonso Ancira Elizondo, presidente del Consejo de Altos Hornos y Luis Zamudio, director general de la acerera ya presentaron su renuncia, el columnista señala que Argentem Creek Partners, propondrá a Eugene Irwin Davis, en lugar de Alonso Ancira.

De acuerdo al sitio MarketScreener Eugene Davis, tiene 67 años, cuanta con patrimonio púbico de 483 mil dólares, y ha sido presidente y director general de varias empresas en los Estados Unidos, entre las que destacan: FTS International, Inc., Bonavista Energy Corp., Destination Maternity Corp., Parker Drilling Co., Emerge Energy Services LP, Millennium Health LLC, Entegra Power Group LLC, Bluestem Group, Inc., Global A&T Electronics Ltd.

Asimismo, es miembro de la Asociación Nacional de Directores Corporativos (Virginia) y Miembro del Colegio de Abogados de Texas.

En la columna se señala los nombres de los otros integrantes del Consejo de Altos Hornos, Mario Fernando Espinosa, Steven Donald Scheiwe, John Clough Abbott, Juan Eduardo Williams Ponder, Timothy John Bernlohr, Luis Guillermo Zazueta, Johannes Sittard, Leopoldo Eduardo Burillo Eguialis y Xavier Autrey.

Cabe señalar que para mañana jueves está previsto que continue la Asamblea de Accionistas de Altos Hornos de México, que inició el 28 de marzo y que continuó el 31 de marzo, por lo que los cambios anunciados por Darío Celis, podrían concretarse en esta importante reunión.

A continuación, se cita textualmente lo publicado por el periodista Darío Celis

"MAÑANA SE RETOMARÁ la Asamblea de Accionistas de Altos Hornos de México, la cual quedó instalada hace poco más de dos semanas. El principal punto en la orden del día es la designación de un nuevo Consejo de Administración, tras de que la familia Ancira y su director general, Luis Zamudio, entregaron sus respectivas renuncias. El fondo Argentem Creek Partners, de Daniel Chapman, ya tiene alineados a los nuevos consejeros. Como presidente, en relevo de Alonso Ancira, se va proponer a Eugene Irwin Davis, un financiero que ha participado en varias empresas en Estados Unidos. Agregue también a Mario Fernando Espinosa, Steven Donald Scheiwe, John Clough Abbott, Juan Eduardo Williams Ponder, Timothy John Bernlohr, Luis Guillermo Zazueta, Johannes Sittard, Leopoldo Eduardo Burillo Eguialis y Xavier Autrey. El que éste último se mantenga confirma que el socio histórico de Ancira no sale".