Se van supervisores y vuelve caos al IMSS

Desde hace un mes no había medicamentos para presión, colesterol, mala circulación y más en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), pero ante la visita de personal de Saltillo es que la farmacia estaba completamente surtida e incluso funcionaban los aparatos de clima en los consultorios.

Esto lo dieron a conocer los mismos derechohabientes quienes acudieron a consultar ayer martes a la Clínica 7 del Seguro Social, de forma extraoficial expresaron que hace un mes les habían dado recetas con los medicamentos: neomicina, captopiril, ezetimiba, fluocinolona, gabapentina, cefuroxima, entre otros.

Estos no se encontraban en la farmacia y se los habían sellado para que regresaran en unos días más a buscarlas pero no tuvieron suerte, como ya es costumbre los derechohabientes tuvieron que recurrir a la compra en farmacias externas al instituto para seguir con sus tratamientos y buena salud.

Sin embargo, los doctores comentaron que tuvieron la visita de personal de Saltillo y es por eso que los aparatos de clima estaban funcionando debido al mantenimiento que les dieron, además que todos los medicamentos se podrían encontrar en la farmacia.

"Necesitamos que personal del Saltillo venga todos los días para que tengamos este tipo de trato y servicio en el IMSS, vamos a esperar el próximo mes para ver si estos medicamentos siguen en desabasto o si se regularizará, aunque lo dudamos", dijo la señora Esther.