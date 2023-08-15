Secretaria de Educación recomendara el uso de cubre bocas en este regreso a clases.

MONCLOVA; COAH.-Ante el incremento de casos COVID en el estado de Coahuila, se recomendará a planteles educativos el uso de cubrebocas en los niños, esto con la finalidad de evitar contagios por coronavirus, aun cuando no es obligatorio su uso desde el año pasado, en este regreso a clases solamente se habrá de realizar una recomendación para su uso.

“Hay una gran cultura entre los niños y las niñas porque no obstante se eliminó ya la obligatoriedad, pero siempre ha habido una recomendación de la secretaria de educación pública para que los niños y niñas sigan utilizando el cubrebocas, la posición de Coahuila, va a ser recomendar a los niños y niñas el uso de cubrebocas” mencionó el secretario de educación en el estado.

Dijo solo será una “recomendación” en caso de que la secretaria de salud determine lo contrario respecto a otra decisión, se dará a conocer a través de los supervisores de zona o el titular de subdirección educativa de cada región.